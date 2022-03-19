Düzce'de amcasıyla tartışan kişiyi tabancayla öldürdü

Dün gece Düzce'nin Gümüşova ilçe merkezindeki kahvehanede meydana gelen olayda, Gümüşova eski Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet G. ve Murat Uyar arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kavgaya Muhammet G.'nin yeğeni Güven G. de dahil oldu. Güven G. belinden çıkardığı tabancayla Murat Uyar'ı başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Murat Uyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI, YEĞENİ KAÇTI

Olayın ardından Muhammet G. gözaltına alındı, yeğeni Güven G. ise olay yerinden kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.