Düzce'de amcasıyla tartışan kişiyi tabancayla öldürdü
Düzce'de Güven G. isimli kişi, kahvehanede amcasıyla tartışan Murat Uyar'ı tabancayla ateş ederek başından vurup öldürdü.
TÜRKİYE 19.03.2022, 17:14
Dün gece Düzce'nin Gümüşova ilçe merkezindeki kahvehanede meydana gelen olayda, Gümüşova eski Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet G. ve Murat Uyar arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kavgaya Muhammet G.'nin yeğeni Güven G. de dahil oldu. Güven G. belinden çıkardığı tabancayla Murat Uyar'ı başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Murat Uyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDI, YEĞENİ KAÇTI
Olayın ardından Muhammet G. gözaltına alındı, yeğeni Güven G. ise olay yerinden kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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