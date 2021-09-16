Düzce'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde, işçi taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
TÜRKİYE 16.09.2021, 19:58
Bölgede asfalt bakım çalışmaları yürüten firmanın işçilerini taşıyan Hacı Kulak'ın kullandığı minibüs, otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde, Barış Boztaş yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile işçiler Hüseyin Tilki, Kenan Alp, Kemal Meriç, Özkan Benli, Mustafa Üzüm ve Samet Akaz yaralandı. Yaralılar, Düzce ve Sakarya'nın Hendek ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından otoyola devrilen minibüsü kaldırma çalışması sırasında trafik yaklaşık 45 dakika tek şeritten sağlandı.
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