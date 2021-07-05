Düzce'de zincirleme kaza: 2'si çocuk 9 kişi yaralandı
Düzce'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde F.K. idaresindeki otomobil, Öztürkler Kavşağı mevkisinde, kırmızı ışıkta önünde duran A.S. yönetimindeki kamyonete çarptı.
Arkadan gelen S.Y. idaresindeki ve F.K. yönetimindeki otomobiller, önlerinde kaza yapan ve yol ortasında bulunan araçlara çarparak durabildi.
Kazada araçlarda bulunan 4 sürücü ile Ecrinur K, Meltem A. ve henüz ismi öğrenilemeyen 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kazada araçlarda bulunan 4 sürücü ile Ecrinur K, Meltem A. ve henüz ismi öğrenilemeyen 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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