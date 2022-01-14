Düzce'deki dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı
Vatandaşlar tarafından zabıtaya ihbar edilen, daha önce de üzerinden 11 bin Tl çıkan dilenci, ekipler tarafından yakalanırken bu sefer de üzerinde 6 bin TL bulundu.
TÜRKİYE 14.01.2022, 10:12
Düzce'nin şehir merkezindeki vatandaşlar, kaldırımlarda dilenen şahsı 153 Beyaz Masa hattına şikayet ettiler.
Gelen şikayet üzerine harekete geçen Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri B.T. isimli şahsı İstanbul Caddesi üzerinde yakalayarak, Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü.
DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 6 BİN TL ÇIKTI
Burada B.T.’nin üstünü arayan Zabıta ekipleri, 6 bin TL nakit para buldular. Parayı tutanakla teslim alan ekiplere, B.T. isimli şahıs uzun süre dil döktü.
ÇALMADIĞINI SÖYLEDİ
Para miktarının çok olması nedeniyle hırsızlıktan da şüphelenen zabıta ekiplerine B.T., parayı çalmadığına inandırmak için yemin etti.
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