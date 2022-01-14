Düzce'deki dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı

Düzce'nin şehir merkezindeki vatandaşlar, kaldırımlarda dilenen şahsı 153 Beyaz Masa hattına şikayet ettiler.

Gelen şikayet üzerine harekete geçen Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri B.T. isimli şahsı İstanbul Caddesi üzerinde yakalayarak, Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü.

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 6 BİN TL ÇIKTI

Burada B.T.’nin üstünü arayan Zabıta ekipleri, 6 bin TL nakit para buldular. Parayı tutanakla teslim alan ekiplere, B.T. isimli şahıs uzun süre dil döktü.

ÇALMADIĞINI SÖYLEDİ

Para miktarının çok olması nedeniyle hırsızlıktan da şüphelenen zabıta ekiplerine B.T., parayı çalmadığına inandırmak için yemin etti.