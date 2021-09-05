Düzce'ye fındık toplamaya gelen ailede kavga: 2 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
Diyarbakır'dan fındık toplamak için Düzce’nin Gölyaka ilçesine gelen aile içinde çıkan tartışmada kan aktı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.
TÜRKİYE 05.09.2021, 14:21
Olay, sabah saatlerinde Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık toplamak için Diyarbakır'dan Bakacak köyüne gelen aile fertleri arasında tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmada cinnet getiren M.K. (24), yanındaki silahla ailesinin üzerine ateş etmeye başladı.
Kurşunların isabet ettiği Fehime Tüfenk (19) ve Süleyman Kara (67) olay yerinde hayatını kaybederken, Mihriman Kara (17), Mehmet Mevlüt Kara (32) ve Emine Tüfenk (19) yaralandı.
Olayın ardından M.K., silahı başına dayayarak ateşledi. Ağır yaralanan M.K. ile diğer yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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