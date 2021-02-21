Düzce'de kayak pisti yapan köylüler

Düzce'nin yüksek kesiminde bulunan Çınardüzü'nde köylülerin pist olarak düzenlediği alanda çocuklar, gençler ve yaşlılar karın tadına varıyor.

TÜRKİYE 21.02.2021, 14:52 21.02.2021, 16:46
Düzce'de kayak pisti yapan köylüler

Yılın büyük bölümü kar altında kalan 900 rakımlı Düzce'nin Çınardüzü köyünde, meydanın altındaki yamaçta muhtarın girişimiyle yaklaşık 600 metre uzunluğundaki alan pist olarak düzenlendi.

Naylon poşet, şambrel ve kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla pistte kayan köylüler, eğlenceli vakit geçiriyor.

7'den 70'e her yaş grubundan köy sakininin karın tadını çıkardığı piste gelerek yakınlarının yardımıyla şambrele binen yaşlılar da kar eğlencesine ortak oluyor.

"GÜN BOYU EĞLENİYORUZ"

Köy muhtarı Muhittin Tuna yaptığı açıklamada, yazın ayrı kışın ayrı güzel olduğunu vurguladı. Yamacı kışın traktörle yol yaparak piste çevirdiklerini anlatan Tuna, "Küreklerle düzenleyip çocuklarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımızla kayıp, gün boyu eğleniyoruz. Yaşlılarımız da çok rağbet gösteriyor. Bizler de onlara yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

"KAYIN AĞAÇLARINDAN KENDİMİZ YAPIYORUZ"

Tuna, köyde uzun yıllar bu şekilde kar yağışını eğlenceye dönüştürdüklerini dile getirerek, "Çocukluğumuzdan bu yana burada kayarak eğleniyoruz. Geleneksel gibi bir durum yani. Kendi icadımız olan kızaklarımız da var. Kayın ağaçlarından kendimiz yapıyoruz. Buraya özgü bir kayak malzemesi. Yaşamasını bildikten sonra yazı kışı aynı. Önemli olan yaşadığın bölge ve mevsimin tadını çıkarmak." ifadelerini kullandı.

öyde yaşayan 79 yaşındaki Safinaz Günesen, bastonuyla piste gelerek gelininin yardımıyla şambrelle kayıp gönlünce eğleniyor.

Günesen, bölgeye her yıl güzel kar yağdığını belirterek, kendisinin de keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

#Düzce #kayak pisti #pist #Kar
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