Düzce'de tartıştığı kişiyi öldüren kurye yakalandı
Sipariş götürdüğü apartmandan çıkarken karşılaştığı, kendisine kim olduğunu soran kişiyi çıkan tartışmada bıçaklayıp öldüren katil zanlısı kurye, gözaltına alındı.
Düzce’nin Gaziantep Caddesi'ndeki bir tavuk restoranında kurye olarak çalışan Mert Ç., sipariş götürdüğü Aziziye Mahallesi'ndeki binadan çıkarken Fatih Beşiroğlu ile karşılaştı.
Apartmanda oturan Beşiroğlu, Mert Ç.'ye kim olduğunu ve binaya neden geldiğini sorunca tartışma çıktı.
Mert Ç., yanındaki bıçağı çekti, Fatih Beşiroğlu'nu yaralayarak motosikletini bırakıp yaya olarak kaçtı.
KURTARILAMADI
Gelen sesler üzerine evlerinden çıkan Beşiroğlu’nun komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Beşiroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YAKALANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Mert Ç.'yi Kent Park içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyete götürülen Mert Ç.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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