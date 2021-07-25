E5'te tüyler ürperten şüpheli ölüm! Cansız bedeni, köprünün korkuluklarına asılı halde bulundu

Kan donduran olay, saat 02.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi E5 Karayolu Büyükçekmece istikametinde bulunan Bizimkent Köprüsü'nde meydana geldi.

KORKULUKLARA ASILI HALDE BULUNDU

Köprünün korkuluklarında bir şahsın ip ile asılı halde olduğu görüldü. İp ile demir korkuluklara asılı halde duran şahsı görenler durumu polisi ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, korkuluklara ip ile asılı halde bulunan şahsın öldüğünü tespit etti. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.