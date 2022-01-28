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Ebrar'ı kaçırıp dövdüler, o anları da kayda alıp tehdit ettiler

Diyarbakır'da 23 yaşındaki Ebrar, daha önce tartışma yaşadığı bir kadın ve arkadaşları tarafından feci şekilde dövüldü. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan genç kadın, ''Beni zorla taksiye bindirip bir eve çıkardılar. 6 kişi orada bir anda bana saldırdı. Saldırdıktan sonra video için sadece Remziye isimli kişi kendini gösterdi. Video çekilirken diğer kadın da beni dövdü. 4 erkek de yine bana saldırdı. Kendime geldiğimde benden özür dilediler ama kabul etmedim'' diyerek şikayetçi oldu.

TÜRKİYE 28.01.2022, 13:07
Ebrar'ı kaçırıp dövdüler, o anları da kayda alıp tehdit ettiler

Olay, 20 Ocak günü Bağlar ilçesindeki bir binanın en üst katında meydana geldi. Bir süre önce 2 çocuğunun babası, dini nikahlı eşi cezaevine giren Ebrar Yalçınkaya’nın yanına, geçen hafta Elazığ’dan Elif isimli arkadaşı geldi. Arkadaşı Yalçınkaya’ya, ortak tanıdıkları olan Ferhat ile sevgili olduklarını, ancak kendisini aldattığını söyleyerek, onun birlikte olduğu kadını kendisine göstermesini istedi.

Bunun üzerine Ebrar Yalçınkaya ve arkadaşı bir mekana gitti. Yalçınkaya, Elif isimli arkadaşına, Ferhat’ın birlikte olduğu Remziye isimli kadını gösterdi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

Bu olaydan birkaç gün sonra Ebrar Yalçınkaya, taksiye bindiği sırada yanına Remziye adlı kadın ile arkadaşları geldi. Grup, yaşananlardan sorumlu tuttuğu Yalçınkaya’yı taksiden indirip dövdü. ardından da başka bir taksiye bindirip bir eve götürdü. 4’ü erkek 6 kişi ,Yalçınkaya’yı dövüp, o anları da cep telefonuyla görüntüledi. Arkadaş grubu, kızlarını öldürmek ve görüntüleri yaymakla tehdit ettikleri Yalçınkaya’yı bir süre sonra serbest bıraktı. Olaydan birkaç gün sonra Ebrar Yalçınkaya, polisi arayarak şikayetçi oldu.

''4 ERKEK DE YİNE BANA SALDIRDI''

Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Ebrar Yalçınkaya, “Zorla beni arabadan indirdiler. Attılar yere, sonra Remziye geldi bana saldırdı. Nurhan isimli kişi sonra beni zorla taksiye bindirip tekrardan o binanın önüne gittiler. Yukarıya çıkardılar. Gitmek istemiyordum ama silah zoruyla götürdüler beni. Sonra yukarıya çıktım, 6 kişi orada bir anda bana saldırdı. Saldırdıktan sonra video için sadece Remziye isimli kişi kendini gösterdi. Video çekilirken diğer kadın da beni dövdü. 4 erkek de yine bana saldırdı. Ondan sonra beni bir kereden bıraktılar. Çünkü nefes alamadım. Yani cama çıkardılar beni, su falan dökmüşlerdi. Kendime geldiğimde benden özür dilediler bu kez, ben de kabul etmedim. Telefonumu benden aldılar. Dediler şimdi nereye gidiyorsan git. Ben de Ofis semtinde Yağmur isminde bir arkadaşımın yanına gittim. 'Gel darp raporu alalım' dedi ama ben korktuğum için her gün tehdit ediliyorum. Kızlarımı öldüreceklerini söylüyorlardı" dedi.

''BANA ZORLA UYUŞTURUCU KULLANDIRDILAR''

Kendisini döven kişilerin uyuşturucu bağımlısı olduğunu aktaran Yalçınkaya, “Kendileri hem uyuşturucu bağımlıları hem de bana da zorla kullandırdılar. Ben sonuna kadar şikayetçiyim. Tez zamanda onların gerçekten de alınmasını istiyorum. Yoksa benim hayatım ve benim çocuklarım tehlikede. Diyarbakır'da gezemiyorum ve kalamıyorum. Sosyal medyaya giriyorum, her gün tehdit mesajları alıyorum. Diyorlar ki seni yakaladığımız yerde öldüreceğiz. Bu sefer bakalım insan içine çıkabilecek misin? Git kime şikayet ediyorsan et. Devletin gelsin diyor Melek isimli kadın" diye konuştu.

Bu arada Ebrar Yalçınkaya, yıllar önce annesi ve babası tarafından terk edildiğini ve devlet yurdunda büyüdüğünü söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

#Diyarbakır
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