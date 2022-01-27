Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahla öldürüldü!

İstanbul Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda bir balıkçıda bulunan Eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, saat 00.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde kalarak ağır yaralanan Şafah Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ardından özel bir hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞOFÖRÜ DE YARALANDI

Öte yandan Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan şoförü de kurşunların hedefi oldu. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının da restoran önünde park halinde olduğu görüldü.