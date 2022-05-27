Eczaneye tüfekli saldırı!
Cadde üzerindeki eczaneye güpegündüz silahlı saldırı gerçekleşti. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
TÜRKİYE 27.05.2022, 15:01
Şanlıurfa'nın Esentepe Mahallesi'nde iddiaya göre eczanenin önüne motosikletle kimliği belirsiz 2 kişi geldi.
Motosikletteki şüphelilerden birisi güpegündüz yanındaki tüfekle eczaneye ateş açtı. Saldırıda camları kırılan eczanede bulunan 5 kişi kendilerini yere atarak, korumaya çalıştı.
Olayda can kaybı yaşanmadı
Tüfekle ateş açtıktan sonra şüpheliler kaçarken, kimsenin yaralanmadığı olayın ihbar edilmesiyle bölgeye polisler sevk edildi.
Polis, güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
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