Edirne'de 4 kişinin vahşice öldürüldüğü aile katliamında şok detaylar!

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından vahşice katledilen kişilerin cenazeleri otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi`nin morguna kaldırıldı.

Güner ailesinin ön otopsi raporu tamamlanırken yapılan iddialara göre, ailenin çocuğu Anıl Güner`in yüzünün defalarca kesici aletle kesildiği, diğer aile bireylerinin de silahla başından vurulduğu öğrenildi.

Öldürülen Anıl Güner`in olaydan önce köy kahvesinde "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği de köy halkı arasında konuşuluyor. Otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişi defnedilmek üzere cenaze araçlarıyla köylerine gönderildi.

Ölü bulunan Filiz Güner'in kız kardeşi Lale Uçar, ablasının, eniştesinin, yeğenin ve ablasının kayın pederini sütçünün ölü bulduğunu vurgulayarak, “Sütleri götürmemişler, gelmişler buraya onları ölü bulmuşlar. Ablam, eniştem, yeğenim ve ablamın kayınpederi. Sütçü fark etmiş. Sabah sütü götürmedikleri için sütçü buraya gelmiş onlar fark etmiş. Hiç kimse ile kavgaları yok. Hayvanlarına bakıyorlar, tarlalarını ekiyorlar dikiyorlar” şeklinde konuştu.

Ailenin hiç kimseye düşmanı olmadığını söyleyen ölen ailenin komşusun Fazlı Korucu, aldıkları haberle çok üzüldüklerini söyledi.

Ölen ailenin yakınlarından Lale uçar, “Yengem aradı. Filiz ablanlarda katliam olmuş dediler. Biz geldik buraya beni de içeri sokmadılar. Ablamı da göremedim” dedi.

Ölen ailenin komşularından evde 4 kişi olduğunu ifade ederek, “Kimse görmedi. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Olayın neden yaşandığını bilmiyoruz. Allah kimseye göstermesin. Sütü getirmeyince anladık. Sütçü aramış, ‘Süt gelmedi deyince. sütçü gelip görmüş. Ondan sonra herkese duyurmuş. Hiçbir şey duymadık. Ne tabanca nede tüfsek sesi hiçbir şey duymadık” dediler.