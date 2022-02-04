Edirne'de Adalet Anıtı'na saldırıda tutuklama!
Edirne'de Adalet Anıtı'na saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
TÜRKİYE 04.02.2022, 18:20
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dün gece Adalet Meydanı'nda bulunan Adalet heykeli ateşe verilmişti. Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü tahkikatın neticesinde şüpheli Y.A. ve S.Ç. yakalandı.
Olayla ilgili Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada yakalanan şüphelilerden Y.A'nın akli dengesi yerinde olmadığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldığı mahkemede S.Ç. tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.
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