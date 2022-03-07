Edirne'de arkadaşının tokat attığı şahıs hayatını kaybetti

Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop (44), arkadaşıyla birlikte 16 Şubat gecesi Edirne’nin Saraçlar Caddesi'ndeki restorana gitti.

Sigara içmek için dışarı çıkan Nevrekop, restoranın koruma görevlisi olarak çalışan arkadaşı Özkan Makas (43) ile sohbet etmeye başladı.O sırada iddiaya göre Nevrekop, Makas'a montunun rengiyle ilgili şaka yaptı.

ŞAKA YAPAN ARKADAŞINA YUMRUK ATTI

Duruma sinirlenen Makas, Nevrekop'a 2 kez yumruk attı. Aldığı yumruklarla yere yığılan Nevrekop, hareketsiz kaldı.

YOLDA KALBİ DURDU

Bilincini yitiren Nevrekop, çağırılan sağlık ekibince ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülürken yolda kalbi durdu.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin olaydan sonra gözaltına aldığı Özkan Makas işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.