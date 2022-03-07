Edirne'de arkadaşının tokat attığı şahıs hayatını kaybetti
Arkadaşının attığı tokatla bayıldıktan sonra hastanede yoğun bakıma alınan Mehmet Ramiz Nevrekop, yaşam mücadelesini kaybetti.
Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop (44), arkadaşıyla birlikte 16 Şubat gecesi Edirne’nin Saraçlar Caddesi'ndeki restorana gitti.
Sigara içmek için dışarı çıkan Nevrekop, restoranın koruma görevlisi olarak çalışan arkadaşı Özkan Makas (43) ile sohbet etmeye başladı.O sırada iddiaya göre Nevrekop, Makas'a montunun rengiyle ilgili şaka yaptı.
ŞAKA YAPAN ARKADAŞINA YUMRUK ATTI
Duruma sinirlenen Makas, Nevrekop'a 2 kez yumruk attı. Aldığı yumruklarla yere yığılan Nevrekop, hareketsiz kaldı.
YOLDA KALBİ DURDU
Bilincini yitiren Nevrekop, çağırılan sağlık ekibince ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülürken yolda kalbi durdu.
TUTUKLANDI
Polis ekiplerinin olaydan sonra gözaltına aldığı Özkan Makas işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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