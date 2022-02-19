Edirne'de çaldıkları karavanı internetten satmak isteyen çift yakalandı
Edirne'de sahilden çaldıkları çekme karavanı internet sitesi üzerinden ilan vererek satmaya çalışan bir çift, alıcı gibi davranıp kendileriyle iletişime geçen jandarma tarafından yakalandı. Bostancı çifti, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Keşan’a bağlı Erikli köyünde, Kübra ve Süleyman Bostancı çifti, sahilde Fatih B.'ye ait çekme karavanı araçlarına bağlayıp çaldı, oturdukları Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine götürdü.
Durumu fark eden Fatih B., jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Erikli Jandarma Karakol Komutanlığı ile Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karavanın bir internet sitesine verilen ilanla 90 bin lira bedelle satışa çıkarıldığını belirledi.
Jandarma ekipleri alıcı gibi davrandı
Ekipler, açtıkları hesapta sahte isim kullanan Bostancı çiftiyle iletişime geçip, kendilerini öğretmen olarak tanıttı. Kübra ve Süleyman Bostancı ile karavanı 85 bin lira karşılığında alma konusunda anlaşan jandarma ekipleri buluşma noktası olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki sanayi sitesinde bir araya geldi. Burada çevresi kapalı açık bir parkta tutulan karavanı jandarmaya satmak isteyen çift, yakalanıp, gözaltına alındı.
Çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar
Keşan’a getirilen Kübra ve Süleyman Bostancı çifti, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Süleyman Bostancı'nın daha önceden hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, basit yaralama ve göçmen kaçakçılığı suçlarından kaydı olduğu belirtildi.
Çekme karavan ise sahibi Fatih B.'ye teslim edildi.
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