Edirne'de evde yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

Olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Muradiye Mahallesi Bademlik Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan kalp ve şeker rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Ayşe Dedeoğlu (74) Komşuları tarafından haber alınamayan ve kapısını defalarca çalmalarına rağmen kapıyı açmamasından şüphelenen komşuları 112 ihbar hattını araması sonucu bölgeye Polis İtfaiye ve Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından polis eşliğinde eve giren ekipler Ayşe Dedeoğlu'nu yerde hareketsiz yatarken buldu. Gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen adli tabip doktoru yaptığı incelemede Dedeoğlu'nun kafasını ayakkabılığa vurarak beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Maktulün cenazesi Adli tabibin incelemenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.