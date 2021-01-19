Edirne Müftülüğü'nde yangın!
Edirne Müftülüğünün iki katlı ahşap binası çıkan yangında tamamen yandı.
TÜRKİYE 19.01.2021, 09:46
Alınan bilgiye göre, Selimiye Camisi yakınlarında Ercan Biçer Sokak’taki Edirne Müftülüğünün iki katlı ahşap binasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çok sayıda itfaiye ekibi, yanan binaya müdahalede bulundu.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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