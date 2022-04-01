Edirne’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkisini gösteren şiddetli fırtına dev ağaçları devirdi.
TÜRKİYE 01.04.2022, 15:10
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne için fırtına uyarısı vermişti.
Uyarıların ardından etkisini gösteren şiddetli fırtına sebebiyle dev ağaçlar devrildi. Karaağaç yolu da trafiğe kapatıldı.
EVLERİN ÇATILARI UÇTU
Etrafı kasıp kavuran fırtınadan dolayı bazı evlerin çatıları uçtu, park halindeki arabalarda hasar meydana geldi.
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