Edremit'te dehşet: Sahibini öldürdüler, büyükbaş hayvanları da vurdular
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir çiftliği basan kişi yada kişiler, çiftlik sahibini öldürdüler, büyükbaş hayvanlara da kurşun yağdırdılar. 1 hayvan kurtarılmazken, 3 hayvanı da yaralayan saldırganlar kayıplara karıştılar.
TÜRKİYE 12.09.2021, 09:44
Edinilen bilgiye göre olay, Altınoluk'ta meydana geldi. Bent Yolu üzerinde bir çiftlikte sütçülükle geçimini sağlayan mahallenin sevilen kişilerden Muharrem Güler'in çiftliğine gelen kişi ya da kişiler ortalığı kan gölüne çevirdiler. Çiftlik sahibi 45 yaşındaki Muharrem Güler'i 11 el pompalı tüfekle ateş ederek öldüren saldırganlar, çiftlikte bulunan süt ineklerine de ateş açarak bir ineği öldürdüler, 3'nü ise yaraladılar.
Hayatını kaybeden Güler, Çanakkale'nin Kumburun köyünde toprağa verildi. Jandarma'nın olay ile ilgili olarak araştırmasının çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.
31°
az bulutlu
Namaz Vakti 12 Eylül 2021
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:00
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:11
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Konyaspor
|4
|10
|3. Trabzonspor
|3
|9
|4. Fenerbahçe
|3
|9
|5. Karagümrük
|4
|7
|6. Galatasaray
|3
|7
|7. Kayserispor
|4
|7
|8. Altay
|4
|6
|9. Malatyaspor
|4
|6
|10. Kasımpaşa
|4
|5
|11. Hatayspor
|3
|4
|12. Antalyaspor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|4
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|9
|3. Eyüpspor
|4
|9
|4. Erzurumspor
|4
|9
|5. Tuzlaspor
|3
|7
|6. Bandırmaspor
|4
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Adanaspor
|4
|5
|9. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|10. Kocaelispor
|3
|4
|11. Samsunspor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|2
|3
|14. Denizlispor
|4
|3
|15. Menemenspor
|4
|3
|16. Bursaspor
|3
|1
|17. Altınordu
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|1
|19. Boluspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Man City
|4
|9
|4. Brighton
|4
|9
|5. Tottenham
|4
|9
|6. West Ham
|4
|8
|7. Liverpool
|3
|7
|8. Everton
|3
|7
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|3
|2
|18. Burnley
|3
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|4
|8
|2. Real Madrid
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Valencia
|3
|7
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|7
|7. Mallorca
|4
|7
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Osasuna
|3
|5
|10. Rayo Vallecano
|4
|4
|11. Villarreal
|3
|3
|12. Levante
|4
|3
|13. Cádiz
|3
|2
|14. Real Betis
|3
|2
|15. Elche
|3
|2
|16. Espanyol
|3
|2
|17. Granada
|3
|2
|18. Celta de Vigo
|3
|1
|19. Getafe
|3
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
Günlük GazetelerTümü