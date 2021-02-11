Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Dikili açıklarında saat 11.45'teki sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte kaydedildi.