Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TÜRKİYE 09.11.2020, 21:29
Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında saat 17.16'da 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 3,60 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

#Deprem #Ege Denizi
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