Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TÜRKİYE 09.11.2020, 21:29
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında saat 17.16'da 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 3,60 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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