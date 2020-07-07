Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TÜRKİYE 07.07.2020, 18:55
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.19'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, İzmir'in Karaburun ilçesine 93,57 kilometre mesafede ve 18,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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