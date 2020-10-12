Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.53'te Ege açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

18,95 kilometre derinlikte olduğu belirlenen depremin Muğla'nın Datça iline 126,31 kilometre uzaklıkta olduğu tespit edildi.

Aynı bölgede saat 03.30'dan bu yana 4,8, 4,2, 3,8, ikisi 3,7 ve 5 olmak üzere 6 ayrı deprem meydana gelmişti.