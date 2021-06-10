Eğlence mekanına polis baskını
Konya'da salgın tedbirlerini ihlal ederek eğlence mekanına giden ve polisten gizlenmek için sahne altı ile tuvalete saklanan şahıslara işlem yapıldı.
TÜRKİYE 10.06.2021, 15:13
Konyalılar koronavirüse rağmen eğlenceden vazgeçemiyor...
Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Meram Devriye Ekipleri Amirliği ekipleri, ilçede gece saatlerinde faaliyette olduğunu fark ettikleri bir eğlence mekanını takibe aldı.
Bir süre sonra baskın yapılan mekanda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleşti.
27 KİŞİYE CEZA
Müşterilerin masada oturduğu ve pandemi kurallarına riayet edilmediğinin görülmesi üzerine 27 kişiye ‘sokağa çıkma’ ve ‘sosyal mesafeyi ihlal’den işlem uygulandı. Mekan sahibi H.İ.S. hakkında ise işlem başlatılarak iş yeri mühürlendi.
SAHNE ALTI İLE TUVALETTE GİZLENMEYE ÇALIŞTILAR
Öte yandan, yapılan baskında içeride bulunanlardan bazılarının sahne olarak kullanılan platformun altına ve tuvalete girerek saklanması ise dikkat çekti.
26°
açık
Namaz Vakti 10 Haziran 2021
|İmsak
|03:17
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:37
|İkindi
|16:29
|Akşam
|20:00
|Yatsı
|21:38
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü