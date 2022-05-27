EGM polis tayin sonuçlarını açıkladı

2022 polis tayinleri ile şark görevi ve batıya atama zamanı gelmiş polislerin atama ve yer değiştirme sonuçları EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

35 bin polis ataması yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2022 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (35.874) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda;

1'inci bölgeden 2'nci bölgeye (16.957) personelin,

2'nci bölgeden 1'inci bölgeye (17.024) personelin,

2'nci bölgeden 2'nci bölgeye (1.893) personelin atama işlemleri yapılmıştır.

7500 polis şark görevini tamamladı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki yeni düzenleme ile beraber illerin görev sürelerinin düşürülmesi sonucunda, birinci ve ikinci şark görevinde bulunan (7.500) civarında personelimiz batı illerine dönmeye hak kazanmış olup, bunlar arasından batı illerine atanmak isteyenlerin atamaları yapılmıştır.

Ayrıca ikinci şark görevini bitirmiş olan (7.688) personelden, (4.928) personelimiz eski çalıştıkları iller de dahil olmak üzere, büyük oranda ilk tercihlerine atamaları yapılmış, (2.760) personelin ise talepleri doğrultusunda ipkaları yapılmıştır.

Yönetmelikte yapılan değişiklik çerçevesinde, çocukları 7. Sınıf, 11. Sınıf ve üniversitede son sınıfa geçecek olan (4.089) personelimizin ipka talepleri kabul edilmiştir.

268 şehit yakını istedikleri yerlere atandı

Halen şark görevinde olan ancak yönetmelikte yapılan düzenleme ile şark görevinden muaf tutulan (268) şehit ve gazi yakınımız, tercihleri doğrultusunda istedikleri yerlere atanmışlardır.

Ayrıca teşkilat mensuplarımızdan (50) yaş ve üzeri olan (6.705) personelimizin ipkaları talepleri doğrultusunda kabul edilmiştir." denildi.