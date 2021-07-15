Egzoz sesi tartışması ölümle bitti! Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti
Tokat'ta daha önce egzoz gürültüsü yüzünden tartışma yaşayan iki kişi, gece yarısı mahallede karşılaştı. Araçlarından inen ikilinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri tabancasını çıkarak ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan 28 yaşındaki genç adam hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli ise ekipler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
TÜRKİYE 15.07.2021, 10:12
Erbaa ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde 21 yaşındaki Burak Ölmez, daha önceden egzoz gürültüsü yüzünden tartıştığı 28 yaşındaki Samet Y.ile gece yarısı mahallede karşılaştı. Araçlarından inen ikili tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Samet Y., tabanca ile Burak Ölmez'e ateş ederek kaçtı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Başından ağır yaralanan genç ambulansla Erbaa Devlet Hastanesinde sevk edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ölmez, kurtarılamadı. Olayın şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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