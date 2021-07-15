Egzoz sesi tartışması ölümle bitti! Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti

Erbaa ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde 21 yaşındaki Burak Ölmez, daha önceden egzoz gürültüsü yüzünden tartıştığı 28 yaşındaki Samet Y.ile gece yarısı mahallede karşılaştı. Araçlarından inen ikili tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Samet Y., tabanca ile Burak Ölmez'e ateş ederek kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Başından ağır yaralanan genç ambulansla Erbaa Devlet Hastanesinde sevk edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ölmez, kurtarılamadı. Olayın şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.