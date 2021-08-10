Ehliyetsiz sürücü otobüs durağına daldı

İstanbul Büyükçekmece'de, durakta bekleyen yolcular yaklaşan otobüse yöneldi.

Kaza da tam o anda oldu.

Ehliyetsiz bir sürücü hızla emniyet şeridine girdi. Durakta bekleyen iki kişiye çarptı.

2 kişi ağır yaralandı

Çevredikler yardıma koştu. Ekiplere haber verildi.

Ağır yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Ehliyetsiz sürücü ise gözaltına alındı.