Ekip otosuna bindirilen kişinin kaçışı
İki polis tarafından emniyete götürülmek üzere araca bindirilen bir şahıs, polislerin boş anını kollayıp kaçmayı başardı.
TÜRKİYE 19.04.2022, 21:05
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde S.Ö.'yü emniyete götürmek isteyen polisler, üst araması yaptıkları şahsı ekip otosuna bindirdi.
Saniyeler içinde kaçtı
Polis memurlarının araca geçmesini fırsata çeviren S.Ö., kendi tarafındaki kapıyı açarak hızla bölgeden uzaklaştı.
Saatler sonra emniyete gitti
AA'nın haberine göre, olaydan kısa bir süre sonra Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliği'ne giden ve herhangi bir suçtan aranmadığı öğrenilen S.Ö., işlemlerinin ardından emniyetten ayrıldı. S.Ö.'nün, yürütülen bir çalışmayla ilgili bilgisine başvurmak için emniyete götürülmek istendiği ortaya çıktı.
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