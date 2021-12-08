Ekiplerden kaçan araçta ceset bulundu

Diyarbakır'ın İncehisar ilçesinde Jandarma Komutanlığı uygulama noktasından, Müslüm A.’nın kontrolündeki 40 EL 126 plakalı şüpheli araç kaçmaya başladı.

Siverek istikametine yol alan şüpheli araç, Siverek Jandarma Komutanlığına ihbar edildi.

SİVEREK'TE YAKALANDI

Burada da Siverek Jandarma ekiplerinden kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu Siverek Devlet Hastanesi yakınlarında yakalandı.

KADIN CESEDİ BULUNDU

Kaçan araçta yapılan incelemede, ön yolcu koltuğunda bulunan Özgül Zonturlu adlı kadının kafasının sol kısmından silahla vurulmuş halde hayatını kaybetmiş olduğu ve arka koltukta 7 yaşında bir kız çocuğunun olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma tarafından araçta ruhsatsız tabanca bulunurken, Müslüm A. gözaltına alındı. Kadının cesedi ise Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BOŞANMIŞ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Müslüm A. ve Özgül Zonturlu’nun boşanmış olduğu, araç içerisinde bulunan 7 yaşındaki kızın da kendi çocukları olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, kasten adam öldürmek şüphesiyle Siverek Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile İncehidir Jandarma Komutanlığına teslim edildi.