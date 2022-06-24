Ekmeğin içinden fare çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, ailesiyle pikniğe giden Alihan Taş, marketten 5 ekmek aldı.

Daha sonrasında piknik alanına varan aile, güzel bir gün geçirmek istedi.

Aileden Taş’ın eşi, emeği yemek için böldüğünde karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü.

Aile markete gidip olayı anlattı

Ekmeğin ortasında telef olmuş farenin bir kısmını gören Taş ve ailesi, markete gidip olayı anlattı. Aynı zamanda Taş, Alo 174 Gıda Hattı’na ekmeğin fotoğraf ve videolarını atarak şikayette bulundu.

İşletmenin deposunda fare pislikleri bulundu

Şikayet sonrası söz konusu işletmede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemede işletmenin un deposunun arka kısmında fare pislikleri, ekmek fırının arka kısmında yerde el yapımı fare kapanı tespit edildi.

Alihan Taş işletmeye dava açtı

İşletmeye cezai işlem uygulanırken, raporları talep eden Taş avukatıyla birlikte markete maddi ve manevi tazminat davası açtı.