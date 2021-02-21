Ekmeklerini balıktan çıkaran Aydınlı çift, 40 yıldır birlikte kürek çekiyor

Aydın'ın Söke ilçesinde 65 yıla ulaşan ömürlerinin 40 yılını birlikte geçiren Ayşe ve Mehmet Özbaşı çifti, ilerleyen yaşlarına rağmen kayıkla açıldıkları Bafa Gölü'nde balık avlamayı sürdürüyor.

TÜRKİYE 21.02.2021, 11:38
Ekmeklerini balıktan çıkaran Aydınlı çift, 40 yıldır birlikte kürek çekiyor

Aydın- Muğla sınırları arasında kalan Bafa Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde ava çıkan balıkçılar arasında, 64 yaşındaki Ayşe Özbaşı ve eşi 65 yaşındaki Mehmet Özbaşı da bulunuyor. Çalışkanlıkları ve birbirlerine olan sevgilerini ortaya koyan tavırlarıyla dikkati çeken çift, 40 yıldır birlikte kürek çekiyor.

Gölün hemen yakınındaki mütevazi evlerinde yaşayan iki çocuk sahibi çift, günün ilk ışıklarıyla yola koyuluyor. Zor olmasına rağmen kayığın kürekleri Ayşe Özbaşı'na emanet. Mehmet Özbaşı ise ağları göle atarak balıkları çıkarıyor. Özbaşı çifti, genellikle kefal, yılan balığı ve levrek gibi balıkları avlayarak geçimlerini sağlıyor.

Öğleye kadar balık avlayan Ayşe Özbaşı, günün kalan zamanını ise ev işlerine ayırıyor, eşinin görevi ise avladıkları balıkları satmakla devam ediyor. Özbaşı çifti, havanın müsait olduğu her gün neredeyse gölde balık avlıyor. Yaklaşık 40 yıldır geçimlerini gölden sağlayan çift, sağlıkları elverdiği müddetçe birlikte kürek çekmeyi hedefliyor.

Mehmet Özbaşı, AA muhabirine, vatani görevinin ardından evlenip bir kayık alarak balıkçılığa başladığını söyledi.

Eşiyle birlikte çalışmanın kendisini mutlu ettiğini aktaran Özbaşı, "Aslında işimiz çok zor değil ama rüzgarlı havalardan biraz etkileniyoruz. Kayığın içine su kaçınca kötü oluyor, o zaman açılmıyoruz." dedi.

Mutlu bir hayat sürdürdüklerini belirten Özbaşı, "Eşimi çok seviyorum, iki oğlumuzu evlendirdik, ikimiz kaldık. Ölüm meselesi belli olmaz ama 'ben senden önce gideyim' diyorum. O ölürse ben asla evin içinde duramam." diye konuştu.

Eşiyle kaçarak evlendiğini anlatan Ayşe Özbaşı ise 40 yıldır mutlu bir yaşam sürdüklerini dile getirdi.

Huzurlu bir evlilik süreçlerinin olduğuna dikkati çeken Özbaşı, şöyle devam etti:

"Onu çok seviyorum. Sevmezsen geçim olmaz ki… Varlık ve yokluk tasası oluyor ama bizim evliliğimiz iyi geçti. Balıkçılık yaparak iki oğlumuzu da evlendirdik. Elimizin emeğiyle yaptık. İlk çocuğumuzu evlendirdiğimizde birkaç hayvanımız vardı onları sattık. Elde hiçbir şey kalmadı. Küçük oğlanı evlendireceğimiz zaman elde avuçta hiçbir şey yoktu. Günde 5 kilo balıkla borç ödedik. Sevgiyle saygıyı getirdikten sonra her şey olur gider. Benim sinirli olduğum zaman o sinirlenmeyecek. Bu evlilik böyle yürür. Ama şimdi maalesef evlilik çocuk oyuncağı oldu. Kaç yıldır evliyiz... İlla ki tartışmalar oldu ama yolumuza devam ettik. Bir yere gittiğimizde birbirimizi özleriz. Her yere birlikte gider beraber çalışırız. Yalnız kalmıyoruz. O benim sağ kolum ben onun sol koluyum. Aynı sandalda ve evde de biriz. İşte de biriz. Ölene kadar da inşallah bu şekilde mutlu gideriz."

Gölde kürek çekmenin zor olduğunu dile getiren Özbaşı, "Ne iş olursa yaparım, ben Osmanlı kadınıyım. Asla gocunmam. Zamanında analarımız cepheye mermi taşımış. Biz onların evlatlarıyız. Çalışmak lazım. Eşime destek oluyorum. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Çalışırsan olur, çalışmazsan olmaz. Biz her şeyimizi elimizin tırnağıyla kazandık. Böyle çalıştık hep. Hayatımdan da çok memnunum." ifadelerini kullandı.

#Aydın #balıkçılık #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
açık
Namaz Vakti 21 Şubat 2021
İmsak 05:47
Güneş 07:08
Öğle 12:51
İkindi 15:55
Akşam 18:24
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Konyaspor 24 30
11. Malatyaspor 25 30
12. Göztepe 24 29
13. Kasımpaşa 25 29
14. Sivasspor 23 28
15. Rizespor 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Gençlerbirliği 24 20
21. Ankaragücü 23 19
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. İstanbulspor 22 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Altınordu 22 38
7. Ankara Keçiörengücü 22 37
8. Tuzlaspor 21 37
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 22 26
13. Menemen Belediyespor 22 23
14. Balıkesirspor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 25 43
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Southampton 24 30
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 25 28
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Real Betis 24 36
7. Villarreal 23 36
8. Levante 24 31
9. Granada 23 30
10. Celta de Vigo 24 29
11. Athletic Bilbao 22 28
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 23 25
14. Getafe 24 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 23 16