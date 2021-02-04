El Bab'tan acı haber! Bir asker şehit oldu
Suriye'nin El- Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlamada, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel şehit oldu. Şehit Demirel'in acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde oturan ailesine ulaştı.
İçişleri Bakan Süleyman Soylu, acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Bakan Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bir kahraman, bir baba... Ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehadete uğurladığımız vatan evladı... Suriye Elbab'da Şehit düşen kahraman @Jandarma'mız Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.
AFYONKARAHİSAR'DAKİ AİLESİNE ULAŞTI
Şehit Süleyman Demirel'in acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Aşağıyenice köyünde oturan ailesine ulaştı.
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Vali Çiçek, "Suriye'de el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildiği sırada Dazkırı ilçesi Aşağıyenice köyü nüfusuna kayıtlı J. Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel şehit düşmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
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