Elazığ'da 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Y.G'nin Arıcak ilçesinde bulunan evinde uyuşturucu sakladığı bilgisine ulaştı.

Narkotik köpeği ile arama yapıldı

Evi tespit eden ekipler, narkotik köpeği ile evde yaptıkları aramada, ahşap dolabın içerisine zulalanmış 2 kilo 500 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.