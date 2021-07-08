Elazığ'da 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
TÜRKİYE 08.07.2021, 11:44 08.07.2021, 11:52
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Y.G'nin Arıcak ilçesinde bulunan evinde uyuşturucu sakladığı bilgisine ulaştı.
Narkotik köpeği ile arama yapıldı
Evi tespit eden ekipler, narkotik köpeği ile evde yaptıkları aramada, ahşap dolabın içerisine zulalanmış 2 kilo 500 gram esrar buldu.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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