Elazığ'da 3,3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TÜRKİYE 16.01.2022, 23:47
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.17'de merkez üssü Sivrice olan 3,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 8,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
"Olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır"
Elazığ Valiliğinden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir" sözlerine yer verildi.
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