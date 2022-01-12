Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 00.34'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TÜRKİYE 12.01.2022, 01:57
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.34'te merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 14,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD: Olumsuz bir ihbar alınmadı
AFAD'dan yapılan açıklamada, Palu ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığı ve gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
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