Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.34'te merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 14,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD: Olumsuz bir ihbar alınmadı

AFAD'dan yapılan açıklamada, Palu ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığı ve gelişmelerin takip edildiği belirtildi.