Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu
Şehit Cuma Dağ Ortaokulunda aniden gelişen karın ağrısı ve mide bulantısı nedeniyle fenalaşan 50 öğrenci, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
TÜRKİYE 03.03.2022, 12:40
Elazığ merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan Şehit Cuma Dağ Ortaokulunda edinilen bilgiye göre, öğrencilerde bir anda karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikayetleri görüldü.
50 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 50 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve doğalgaz ekibi sevk edildi.Yapılan ilk incelemelerde herhangi bir gaz kaçağının olmadığı tespit edildi.
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