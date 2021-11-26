Elazığ'da çay ocağına saldırı: 2 yaralı

Elazığ Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi, çay ocağına tabancayla ateş açtı.

Çay ocağında bulunan 2 kişi, yaralandı.

Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

21 BOŞ KOVAN BULUNDU

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Olay yeri incelemesinde 21 boş kovan tespit edildi.

Polisin, kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için başlattığı çalışma başlattı.

KEDİ ÖLDÜ

Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, otomobilden inen kişi yanına yaklaşan diğer kişiye ateş ediyor. Bu kişi de silahını çekip karşılık veriyor.

Çatışma sırasında silahtan çıkan kurşunlardan biri kediye isabet edip, ölümüne neden oluyor.