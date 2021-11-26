Elazığ'da çay ocağına saldırı: 2 yaralı
Kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açtığı çay ocağında, 2 kişi yaralandı. Olay yeri incelemesinde, 21 boş kovan tespit edilirken, saldırı anı kameraya yansıdı.
TÜRKİYE 26.11.2021, 19:48
Elazığ Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi, çay ocağına tabancayla ateş açtı.
Çay ocağında bulunan 2 kişi, yaralandı.
Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
21 BOŞ KOVAN BULUNDU
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
Olay yeri incelemesinde 21 boş kovan tespit edildi.
Polisin, kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için başlattığı çalışma başlattı.
KEDİ ÖLDÜ
Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde, otomobilden inen kişi yanına yaklaşan diğer kişiye ateş ediyor. Bu kişi de silahını çekip karşılık veriyor.
Çatışma sırasında silahtan çıkan kurşunlardan biri kediye isabet edip, ölümüne neden oluyor.
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