Elazığ'da köye inen dağ keçisi köylüler tarafından korundu
Yayla köyüne yolunu şaşırarak inen dağ keçisini gören köy halkı, hayvanı olası bir saldırıya karşı korumak adına başında nöbet tuttu.
TÜRKİYE 11.12.2021, 11:30
Elazığ'ın Arıcak ilçesi Yayla köyünde yolunu şaşırarak köye inen dağ keçisi, köylüler tarafından korumaya alındı.
EKİPLERE BİLDİRİLİDİ
Vatandaşlar durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
BAŞINDA NÖBET TUTTULAR
Dağ keçisini köpeklerin saldırısından korumak isteyen köylüler, hayvanın başında ekipler gelene kadar nöbet tuttu.
Bölgeye gelen ekipler sağlık kontrolünün ardından dağ keçisini tekrar doğaya bırakacaklarını ifade etti.
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