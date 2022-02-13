Elazığ'da soba borusunu takmak isterken yaşamını yitirdi
Elazığ'da yerinden çıkan soba borusunu takmak isteyen bir kişi, çıktığı çardaktan aşağı düşerek hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 13.02.2022, 21:16
Elazığ'ın Alacakaya ilçesi Altıoluk köyünde meydana gelen olayda, 4 çocuk babası İsmail Yaman (60) soba borusundan ses geldiğini fark ederek, evinin dış tarafında bulunan 3 metre yüksekliğindeki çardağa çıktı.
BORUYU TAKMAK İSTERKEN DÜŞTÜ
Soba borusunun yerinden çıktığını gören Yaman, boruyu takmak isterken dengesini kaybederek düştü. Yaman’ın düştüğünü fark eden komşusu durumu ailesine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen aile, ambulans ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaman’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yaman’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne morguna götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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