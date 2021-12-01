Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
Elazığ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 01.12.2021, 19:12
Elazığ'da, Eski Baskil Belediye Başkanı Kemal Ulukent'in kullandığı otomobil, S.Ç. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada Ulukent ile S.Ç. ve yanında bulunan eşi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ulukent'in sağlık durumu iyi.
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