Elazığ'daki gelinin en mutlu günü, hastanede bitti!
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. O sırada düğün salonuna giden gelin, teyzesinin kaza yaptığı görünce koşarak ambulansa gitti.
TÜRKİYE 23.08.2021, 05:26 23.08.2021, 05:29
Merkeze bağlı Malatya Caddesi Trafo Kavşağı’nda meydana gelen kazada, E.T. idaresindeki 23 TD 424 plakalı otomobil ile O.I. yönetimindeki 06 KB 2207 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
TEYZESİNİN KAZA YAPTIĞI GÖRÜNCE AMBULANSA GİTTİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada damat ile düğün salonuna giden gelin, kaza yapanın teyzesi olduğunu gördü. Gelin aracından inen gelin, koşarak ambulansa gitti.
DURUMU İYİ OLAN TEYZESİ, DÜĞÜN SALONUNA GÖTÜRÜLDÜ
Sağlıkçılardan teyzesinin sağlık durumu hakkında bilgi alan gelin, durumunun iyi olduğunu öğrenince yakınları tarafından düğün salonuna götürüldü. 3 yaralı, kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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