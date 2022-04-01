Elazığ'daki kayıp down sendromlu Ruken, 5 saatte bulundu
Kaybolan 6 yaşındaki down sendromlu Ruken Özbek, evinin 9 kilometre uzağında jandarma ekiplerince 5 saatlik aramayla bulundu.
TÜRKİYE 01.04.2022, 15:06
Elazığ Karakoçan'a bağlı Kalkankaya köyünde down sendromlu Ruken Özbek, dün sabah evinin önünde oynarken kayboldu.
6 yaşındaki Ruken'i bulamayan yakınları, jandarmaya ihbarda bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı'nca bölgeye çok sayıda ekip gönderildi, iz takip köpeği ve dronla da arama yapıldı.
5 saatlik aramanın ardından Ruken, evine 9 kilometre uzaklıktaki bölgede bulundu.
YÜRÜMEKTEN YORGUN DÜŞTÜ
Yürümekten yorgun düştüğü anlaşılan Ruken, jandarmanın kucağında sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık durumu iyi olan Ruken, daha sonra ailesine teslim edildi. Aile de çocuklarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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