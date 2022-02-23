Elazığ’da ”Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu” başlatıldı
Bölgede barınan teröristlerin eylem hazırlıklarını boşa çıkarma amacıyla başlatılan operasyona 870 personel katılıyor
TÜRKİYE 23.02.2022, 13:57
İçişleri Bakanlığınca, Elazığ'da 870 personelin katılımıyla "Eren Kış26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu" başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgede barınan teröristleri "arabulyok et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla operasyon başlatıldığı belirtildi.
Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 870 personelin görev aldığı, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Eren Kış operasyonlarının halkın desteğiyle kararlı şekilde devam ettiği kaydedildi.
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