Elazığ’da kaza: 1 ölü 1 yaralı
Elazığ'da minibüsün benzin istasyonu önünde bulunan tabelaya çarptığı kazada sürücü yaralandı, oğlu ise hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 06.07.2022, 10:12
Elazığ-Bingöl karayolu Yarımca mevkiinde A.K. idaresindeki 23 K 6124 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu benzin istasyonu önündeki tabelaya çarptı.
Sürücü yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi
Kazada, sürücü yaralanırken oğlu Berat K. ise aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla ilçe devlet hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
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