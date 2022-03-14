Elazığ’da otomobil şarampole uçtu
Elazığ’da bir otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 14.03.2022, 22:38
Elazığ’da A.T. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gülnaz T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Aracın yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktığı öne sürülürken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Öte yandan, kazayı görerek yardım için durmaya çalışan iki aracın daha kaza yaptığı ve maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
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