Elazığ'da şehitler için tören düzenlendi

Elazığ Havalimanı'ndaki cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Ümit Dündar, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, STK temsilcileri, şehitlerimizin mesai arkadaşları katıldı.

MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLECEKLER

Şehitlere memleketlerine gönderilmeden önceki son görevleri yerine getirildi.

Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere dün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopterin Bitlis’te kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.