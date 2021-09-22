Elazığ’da sevgilisini öldüren katil: Bilerek bıçaklamadım

Elazığ merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'taki boş bir arazi üzerinde bulunan barakada kalan Salih Yılmaz Coşkun, arkadaşlarını arayarak “Sevgilimi öldürdüm.” dedi.

8 Nisan 2021’de yaşanan olay üzerine barakaya giden şüphelinin arkadaşları, 19 yaşındaki Bahar Bal olarak bilinen Emine Fulya Akçelebi’yi bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde buldu.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan zanlı, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

“ARBEDE SONUCUNDA BIÇAKLANDI, İSTEMEDEN YAPTIM”

İlk duruşmasına dün Elazığ Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde çıkan ve kasten öldürme suçundan yargılanan sanık Ali Alpkılınç, duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı.

Sanık ifadesinde, “Kasten öldürme düşüncem yoktu, bıçağı korkutmak için gösterdim çıkan arbede sonucunda ise bıçaklandı, istemeden yaptım.” dedi.

“MAKTULÜN REŞİT OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORDUM”

Mahkemede ifadesi alınan Salih Yılmaz Coşkun, “Çok pişmanım istemeden yaptım. Sevgilimle buluştuk. Oturup alkol aldıktan sonra bana ‘ben Samet’i seviyorum’ dedi. Kafası güzeldir diye bir şey demedim. 5 dakika geçtikten sonra bana farklı bir fotoğraf gösterdi ‘Ben bunu seviyorum sende nefis yok mu?’ deyip suratıma tükürdükten sonra vurmaya başladı. Ben yere düştüm, bıçağı gördüm korkutmak için gösterdim. Bana vurmaya çalışırken, bıçağın bacağına girdiğini fark ettim. Saldırmaya devam ederken, bıçak bu sefer de sol veya sağ yanına girdi. Ben bıçakla saldırmadım. Kasten öldürme düşüncem yoktu. Ben maktulün adını Bahar Bal olarak biliyordum. Öldükten sonra maktulün üzerindeki telefonu ve ayakkabılarını dağlık alana fırlattım. Ben maktulün reşit olup olmadığını bilmiyordum.” dedi.

“BİR İNSAN BİRİNİ DAĞA YA TECAVÜZ ETMEK YA DA ÖLDÜRMEK İÇİN GÖTÜRÜR”

Maktulün babası Adem Akçelebi, “Ben lokantada çalışırken kızımı arayıp ‘neredesin?’ diye sordum. O da bana ‘eve gidiyorum’ dedi. Eve gidip nenesi ve kardeşine ‘aç mısınız?’ diyor. Onlar yok deyince ‘markete gidiyorum sigara alıp geleceğim’ demiş. O sırada kızımı kandırıp götürüyor. Nasıl kandırdıysa artık alkol ve uyuşturucu verip yararlanıyor. Kızım bağırınca da ses duyulmasın diye bıçaklayıp gömmeye karar veriyor. O esnada oradan polis ve ambulansın geçmesi üzerine korkup kaçıyor. Benim kızım uyuşturucu kullanmıyordu. Bir insan birini dağa ya tecavüz etmek ya da öldürmek için götürür. Bıçakladıktan sonra ayakkabıları ve telefonunu kaçmasın diye almış olabilir.” ifadelerini kullandı.

“AĞLAYARAK KIZI ÖLDÜRDÜM DEDİ”

Olayın tanıklarından Veysi T., “Emre arkadaşımız Salih’i aradı, Salih de olay yerini tarif ettikten sonra ‘ön taraftan değil arka taraftan gelin’ dedi. Arka taraftan yanına gittik. Ağlayarak ‘kızı öldürdüm’ dedi. ‘Niye öldürdün’ dedik ‘söylememesi gereken bir şey söyledi’ dedi. ‘Ambulansı arayalım’ dedik kendisi ‘yok’ dedi. Biz arabaya doğru koşmaya başladık, Salih arkamızdan bağırarak ‘gitmeyin’ diyordu. Arabaya bindik hemen ambulansı arayıp, karakola gittik.” diye konuştu.

“SALİH ‘KİMSEYE SÖYLEMEYİN KIZI GÖMECEĞİM’ DEDİ”

Bir diğer tanık Emre B. ise “Salih ağlayarak ‘kızı öldürdüm’ dedi. ‘Neden?’ diye sorduk ‘söylememesi gereken bir şey söyledi’ dedi. Polisi arayalım dedik, kendisi ‘yok’ dedi. Bağ evine giderken Salih aradı, ‘yanında kim var?’ diye sordu ardından ‘tamam gelin çay içelim’ dedi. Olayı gördükten sonra Salih ‘olayı kimseye söylemeyin kızı gömeceğim’ dedi.” diye konuştu.

“TECAVÜZ ETMEK SURETİYLE ÇOCUĞU ÖLDÜRMÜŞTÜR”

Maktul avukatı İbrahim Gök, “Küçük yaşta çocuğu öldürme eylemi nedeniyle şahıs hakkında gerekli yargılamanın birinci celsesi yapıldı. Burada samimiyetle konuşmak lazım, bu olay spontane gelişmiş bir olay değildir. Kurguya dayalı bir olaydır. Sanık, çocuğu kandırmak suretiyle olay mahalline götürmüştür ve orada alkol ve uyuşturucu vermek suretiyle çocuğun kendisine karşı direnmeyeceği bir ortam oluşturmuş ve arkasından da ne yazık çocuğa tecavüz etmek suretiyle çocuğu öldürmüştür. Hatta tanıkların beyanlarıyla da müşahede ettik. Öldürdüğü çocuğu gömmek için bir eylem içerisine girmiştir ancak daha sonra panikleyerek olay mahallinden kaçmıştır. Bu eylem kadın cinayeti olarak değerlendirilse de bu olayın arka planında yatan husus açıkça bir katilin bir çocuğa hunharca kastetmesi ve onu öldürmesidir. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu sanığın en üst düzeyde ceza alması için mücadele edeceğiz. Sanık ne yapsa da ne etse de bu suçu işlediği sabittir. Türk adaleti bu sanığa hak ettiği cezayı verecektir.” şeklinde konuştu.