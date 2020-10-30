Elbistan'da vatandaşlara 'Nutuk' kitabı dağıtıldı!

Elbistan'da Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yazmış olduğu 2 bin adet 'Nutuk' kitabı dağıtıldı.

Etkinliğe MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç ve partiler katıldı.



MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan Elbistan'da esnaflara ve özellikle gençlere toplamda 2 bin adet Nutuk dağıtıldığını belirterek; "Cumhuriyetimizin ne kadar büyük zorluklarla kurulduğunu anlatabilme adına, Nutuk kitabını dağıtmaya karar verdik. Aynı zamanda da vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutladık. Elbistan merkezde özellikle gençlerimize toplamda 2 bin adet Nutuk kitabı dağıttık. Tüm hemşerilerime gösterdikleri ilgi için sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.



Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç ise; "Bugün Elbistan'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri Nutuk’u gençlerimize ve esnaflarımıza dağıttık. Güzel bir etkinlik oldu. Bizi biz yapan değerlerimizi, tarihimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu, ne zorluklarla bugünlere geldiğimizi gençlerimizin bilmesi gerekiyor. Bu büyük mücadelenin hangi koşullar altında verildiğini anlatan bu önemli eseri hepimiz tekrar tekrar okumalıyız" dedi.



Vatandaşlar ise MHP ve Ülkü Ocaklarının gerçekleştirdiği bu etkinlik için memnuniyet duyduklarını dile getirdi.