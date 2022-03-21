Elbistan’da şüpheli ölüm!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Gürbüz Turak Caddesi’nde ikamet eden 82 yaşındaki Ayşe Bulut ile eşi 78 yaşındaki Hasan Bulut isimli şahıslardan haber alınamaması üzerine yakınları endişelenerek güvenlik güçlerinden yardım istedi. Gelen ihbar üzerine emniyet ve itfaiye ekipleri ile birlikte ikamet adresine girildiğinde Ayşe Bulut’un hayatını kaybettiğini Hasan Bulut’un ise durumunun kritik olduğunu tespit etti. Ambulans ile Elbistan Devlet Hastanesine intikal ettirilen yaşlı çiftin karbondioksitten zehirlendikleri değerlendirerek konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.