Elektriğe kapılan genç kız hayatını kaybetti, Hastaneye yetiştiren abisi kalp krizi geçirdi
Samsun'da ahırdaki hayvanlara su vermek istediği sırada elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirirken, genç kızın feryadını duyup yardımına koşan abisi ise kalp krizi geçirerek apar topar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Yağınözü Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre 25 yaşındaki Keziban Kılıç ahırda bulunan hayvanlara su vermek isterken sulama dinamosunun elektrik kaçırması sonucu elektrik akımına kapıldı.
KARDEŞİNE ÜZÜLÜRKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Kardeşinin feryadını duyarak ahıra koşan Mesut Kılıç (26) kucağına aldığı kız kardeşini hastaneye kaldırmak için araca götürürken kalp krizi geçirdi. Keziban Kılıç ile Mesut Kılıç Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Keziban Kılıç yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
DURUMU CİDDİ
Kalp krizi geçiren ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen 2 çocuk babası Mesut Kılıç ise ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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